Имущество краснодарского застройщика, которого осудили на семь лет, оценили почти в 800 млн рублей
В Краснодаре имущество застройщика ЖК «Анит-Сити» оценили в 798 млн рублей
Напомним, в 2009 году компания «Модуль-Инвест» начала строительство ЖК «Анит-Сити» на месте снесенной кондитерской фабрики «Анит» на улице Седина, 131.
С февраля 2011 года по май 2017 года Георгизов вместе с Е. Горкавой, Д. Хаджимовым, Т. Вечерней и Б. Антоняном заключали договоры займа и участия в долевом строительстве с компаниями и гражданами. На основании этих договоров компания получила 500 млн рублей.
Эти деньги предприниматели потратили на собственные нужды, а не на строительство. Тогда на них завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Потерпевшими признали 184 дольщика ЖК «Анит-Сити».
В октябре 2019 года суд приговорил Георгизова к семи годам лишения свободы. Горкавая получила пять лет лишения свободы, при этом четыре года — условно. Хаджимов и Вечерняя получили по три года и шесть месяцев с испытательным сроком три года условно, Антонян — два года, при этом год — условно.
Как писал «Коммерсантъ», в 2020 году Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства, обещал достроить ЖК за бюджетные деньги.
В ноябре 2021 года на сайте Единого реестра сведений о банкротстве имущество ООО «Модуль-Инвест» оценили в 797,8 млн руб. Отчет об оценке опубликовал конкурсный управляющий компании Малик Байрамбеков.
По данным отчета, организация владеет двумя объектами незавершенного строительства — литеры ЖК «Анит-Сити». Их степень готовности составляет 73,4% и 11,4%. Стоимость литеров оценили в 544,2 млн руб. и 246,8 млн руб. Также компании принадлежат права аренды на два земельных участка (3,8 тыс. и 1,3 тыс. кв. м), которые оценили в 5 млн и 1,8 млн руб.
Юга.ру неоднократно писали про обманутых дольщиков. В сентябре в краснодарский суд передали дело застройщика, который украл у дольщиков 345 млн рублей. А в августе делом краснодарских дольщиков ЖК «На Магистральной» заинтересовался глава Следкома РФ. Там обманутыми оказались 600 человек.