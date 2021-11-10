Имущество краснодарского застройщика, которого осудили на семь лет, оценили почти в 800 млн рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото из группы дольщиков «Анит-Сити» Вконтакте, vk.com/club142051502
    © Фото из группы дольщиков «Анит-Сити» Вконтакте, vk.com/club142051502

В Краснодаре имущество застройщика ЖК «Анит-Сити» оценили в 798 млн рублей

Напомним, в 2009 году компания «Модуль-Инвест» начала строительство ЖК «Анит-Сити» на месте снесенной кондитерской фабрики «Анит» на улице Седина, 131.

С февраля 2011 года по май 2017 года Георгизов вместе с Е. Горкавой, Д. Хаджимовым, Т. Вечерней и Б. Антоняном заключали договоры займа и участия в долевом строительстве с компаниями и гражданами. На основании этих договоров компания получила 500 млн рублей.

Эти деньги предприниматели потратили на собственные нужды, а не на строительство. Тогда на них завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Потерпевшими признали 184 дольщика ЖК «Анит-Сити».

В октябре 2019 года суд приговорил Георгизова к семи годам лишения свободы. Горкавая получила пять лет лишения свободы, при этом четыре года — условно. Хаджимов и Вечерняя получили по три года и шесть месяцев с испытательным сроком три года условно, Антонян — два года, при этом год — условно.

Читайте также:

Как писал «Коммерсантъ», в 2020 году Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства, обещал достроить ЖК за бюджетные деньги. 

В ноябре 2021 года на сайте Единого реестра сведений о банкротстве имущество ООО «Модуль-Инвест» оценили в 797,8 млн руб. Отчет об оценке опубликовал конкурсный управляющий компании Малик Байрамбеков.

По данным отчета, организация владеет двумя объектами незавершенного строительства — литеры ЖК «Анит-Сити». Их степень готовности составляет 73,4% и 11,4%. Стоимость литеров оценили в 544,2 млн руб. и 246,8 млн руб. Также компании принадлежат права аренды на два земельных участка (3,8 тыс. и 1,3 тыс. кв. м), которые оценили в 5 млн и 1,8 млн руб.

Юга.ру неоднократно писали про обманутых дольщиков. В сентябре в краснодарский суд передали дело застройщика, который украл у дольщиков 345 млн рублей. А в августе делом краснодарских дольщиков ЖК «На Магистральной» заинтересовался глава Следкома РФ. Там обманутыми оказались 600 человек.

Краснодар Обманутые дольщики Строительство

Новости

В соцсетях люди собрали деньги на ноутбук пенсионеру из кубанского села, чтобы он смог освоить новую профессию
Имущество краснодарского застройщика, которого осудили на семь лет, оценили почти в 800 млн рублей
Говядина на Кубани подорожала на 23%. Рассказываем, как изменилась цена продуктов в крае с начала года
Кубанский казачий хор отозвал жалобу на фильм «Редакции». Внук Захарченко объяснил, что это вообще было
В Краснодаре сотрудник автомобильного надзора забрал банковскую карту своего подчиненого и отдал сожительнице
На Кубани полицейский пытался склонить девушку к сексу, угрожая лишением водительских прав

Лента новостей

Как сейчас выглядит будущий микрорайон Краснодара на 200 тысяч жителей?
5 ноября, 19:05
Как сейчас выглядит будущий микрорайон Краснодара на 200 тысяч жителей?
Показываем Знаменский и Новознаменский с высоты птичьего полета
Станет ли Краснодар цифровым городом?
8 ноября, 08:50
Станет ли Краснодар цифровым городом?
Интервью с топ‑менеджером Schneider Electric
В Краснодаре на Гидрострое запретят строительство, пока не составят план по развитию микрорайона
Вчера, 12:43
В Краснодаре на Гидрострое запретят строительство, пока не составят план по развитию микрорайона

Реклама на сайте