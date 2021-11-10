Имущество краснодарского застройщика, которого осудили на семь лет, оценили почти в 800 млн рублей

Напомним, в 2009 году компания «Модуль-Инвест» начала строительство ЖК «Анит-Сити» на месте снесенной кондитерской фабрики «Анит» на улице Седина, 131.

С февраля 2011 года по май 2017 года Георгизов вместе с Е. Горкавой, Д. Хаджимовым, Т. Вечерней и Б. Антоняном заключали договоры займа и участия в долевом строительстве с компаниями и гражданами. На основании этих договоров компания получила 500 млн рублей.

Эти деньги предприниматели потратили на собственные нужды, а не на строительство. Тогда на них завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Потерпевшими признали 184 дольщика ЖК «Анит-Сити».

В октябре 2019 года суд приговорил Георгизова к семи годам лишения свободы. Горкавая получила пять лет лишения свободы, при этом четыре года — условно. Хаджимов и Вечерняя получили по три года и шесть месяцев с испытательным сроком три года условно, Антонян — два года, при этом год — условно.