В Краснодарский край придут 40-градусная жара и дожди. Как себя вести?

На вторую половину недели на Кубани синоптики прогнозируют жару и грозовые дожди

В ближайшие дни синоптики обещают жару до +38 °C и грозовые дожди. 8-9 июля на Кубани малооблачная теплая погода, кратковременные дожди на Черноморском побережье. Порывы ветра 12-14 м/с. При этом температура воздуха продолжит повышаться, на выходных температура днем достигнет около +40°С. Температура воды прогрелась в Азовском море местами до +25 °C, в Черном море от +19 °C до +24 °C.

В Краснодарском центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды рассказали, что край находится в зоне повышенного атмосферного давления.

В Сочи на выходных кратковременные дожди, облачно, температура днём +26—27 °C. В Анапе и Геленджике температура днём +25—26 °C. В Краснодаре небольшие дожди, температура днём +33—34 °C.

О мерах безопасности в июльскую жару корреспонденту Юга.ру рассказала врач-методист «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» министерства здравоохранения Краснодарского края Екатерина Стасюк.

«При выходе на улицу одевайте лёгкую одежду светлой расцветки из натуральных тканей. Желательно, чтобы ворот был не тугим. Не оголяйте большие участки тела более чем на 30 минут. Носите головной убор, пользуйтесь солнцезащитными очками и зонтиками. Прежде чем сесть в салон автомобиля, сначала откройте все двери для сквозного проветривания».

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