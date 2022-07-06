В Краснодаре на мать с младенцем рухнула сухая ветка. Оба в больнице

Краснодарский край

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  • Место происшествия на ул. Колхозной © Фото Юга.ру
    Место происшествия на ул. Колхозной © Фото Юга.ру

Вечером 5 июля в Краснодаре на ул. Колхозной на мать и ее двухмесячного ребенка рухнула ветка дерева

6 июля после происшествия прокуратура Центрального округа Краснодара начала проверку. Установлено, что 37-летняя женщина с двухмесячным младенцем на руках выходила из подъезда, когда на неё сверху упала сухая ветка берёзы. 

«Женщина госпитализирована в больницу с тяжелой травмой головы и других частей тела. Ребёнок получил незначительные повреждения, угрозы жизни нет», — уточнили в городской прокуратуре.

После проверки прокуратура Центрального округа даст оценку работе ответственных ведомств. В Краснодаре с 2019 года мэрия из бюджета выделяла деньги на обследование аварийных деревьев. В этом году для анализа состояния аварийных деревьев власти Краснодара собирались приобретать аппарат «Резистограф». В феврале его покупку согласовала городская Дума. 

Ранее Юга.ру составили подробную инструкцию о том, куда нужно звонить и писать, чтобы пожаловаться на нарушение в Краснодаре.

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