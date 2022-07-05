«ЕвроХим-БМУ» провел спортивное мероприятие для подростков в станице Рязанской Белореченского района

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Марии Ефимкиной
    © Фото Марии Ефимкиной

4 июля молодые специалисты минерально-химической компании «ЕвроХим-БМУ» реализовали спортивный соцпроект «БЕЛОРАДУС» для подростков станицы Рязанской Белореченского района

4 июля молодые специалисты компании «ЕвроХим-БМУ» провели спортивное мероприятие «БЕЛОРАДУС» для подростков в лагере «Олимпиец» станицы Рязанской Белореченского района. Цель проекта — популяризация физкультуры, массового спорта и знакомство детей с азами химии.

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Мероприятие состояло из двух основных этапов: в первом подростки соревновались между собой в спортивных командных эстафетах, а во втором — решали простейшие химические головоломки и задачки. Организаторы объединили спортивную и образовательную составляющие, чтобы сформировать у подростков интерес к спорту и инженерным профессиям.

Молодые специалисты «ЕвроХим-БМУ» развивают детский спорт в рамках реализации ESG-стратегии. Это главная составляющая социально-экологической деятельности минерально-химической компании в 2022 году.

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«Сегодня развитие детского спорта в малых городах — весьма актуальная задача в большинстве регионов страны, и его популяризация, безусловно, приведет к распространению здорового образа жизни среди детей и подростков», — прокомментировал молодой специалист «ЕвроХим-БМУ» Владимир Бородаев.

Ранее Юга.ру рассказывали, что 29 мая 2022 года компания «ЕвроХим-БМУ» организовала ESG-проект «БЕЛОРАДУС» для школьников 4-х классов. Оно объединило два праздника — выпускной учащихся 4-х классов и День химика.

Белореченский район Дети ЕвроХим Социальные программы

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