«ЕвроХим-БМУ» провел спортивное мероприятие для подростков в станице Рязанской Белореченского района

4 июля молодые специалисты минерально-химической компании «ЕвроХим-БМУ» реализовали спортивный соцпроект «БЕЛОРАДУС» для подростков станицы Рязанской Белореченского района

4 июля молодые специалисты компании «ЕвроХим-БМУ» провели спортивное мероприятие «БЕЛОРАДУС» для подростков в лагере «Олимпиец» станицы Рязанской Белореченского района. Цель проекта — популяризация физкультуры, массового спорта и знакомство детей с азами химии.

Мероприятие состояло из двух основных этапов: в первом подростки соревновались между собой в спортивных командных эстафетах, а во втором — решали простейшие химические головоломки и задачки. Организаторы объединили спортивную и образовательную составляющие, чтобы сформировать у подростков интерес к спорту и инженерным профессиям.

Молодые специалисты «ЕвроХим-БМУ» развивают детский спорт в рамках реализации ESG-стратегии. Это главная составляющая социально-экологической деятельности минерально-химической компании в 2022 году.

«Сегодня развитие детского спорта в малых городах — весьма актуальная задача в большинстве регионов страны, и его популяризация, безусловно, приведет к распространению здорового образа жизни среди детей и подростков», — прокомментировал молодой специалист «ЕвроХим-БМУ» Владимир Бородаев.