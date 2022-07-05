«Автодор» планирует построить дорогу от Урала до Краснодара

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Примерно через год «Автодор» хочет начать строить трассу в 1,6 тыс. км от Краснодара до Урала

В конце 2023 года «Автодор» планирует начать строительство трассы, которая свяжет Краснодар с уральскими регионами. Она пройдет через Башкирию, Татарстан, Ростовскую, Саратовскую, Астраханскую и Самарскую области.

Протяженность дороги составит 1,6 тыс. км. Предварительная протяженность платных участков трассы составит 500 км. По прогнозам, время в дороге от Уфы до Краснодара по новой Юго-Восточной хорде составит 18 часов, сообщил ТАСС.

Проект предусматривает реконструкцию и строительство более 20 участков. На первом этапе работы пройдут на обходах Саратова, Тольятти, Сызрани, Волгограда, Астрахани, Краснодара, части дороги от М4 «Дон» до обхода Волгограда, а также на отдельных участках реконструкции.

Для финансирования рассматривают механизм концессии, либо государство оплатит 60% проекта. Остальные 40% компания будет привлекать через облигационные займы с рынка. Всего стоимость может составить около 1,3 трлн рублей. 

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре планируют закончить строительство Дальнего западного обхода на полгода раньше срока  — летом 2023 года. Эта дорога сократит путь к Черному морю.

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