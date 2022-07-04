В детском саду Краснодара трое детей отравились неизвестным веществом

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Трое воспитанников детсада Краснодара попали в больницу с отравлением

В Краснодаре трое детей в возрасте трех — четырех лет отравились неизвестным веществом. Все произошло в районе детского сада по улице Калинина, 13Б.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что пострадавшим оказали медицинскую помощь и сейчас они находятся дома. По факту случившегося организовали проверку и назначили экспертизу на наличие запрещенных веществ в крови у детей. Также ведомство даст оценку качеству оказываемых услуг на территории детского сада.

Журналист Юга.ру попыталась связаться с руководством детского сада и получить комментарий. Там обещали дать ответ позже.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Сочи прокуратура приостановила работу частного детсада из-за антисанитарии. Кроме того, у учреждения не было лицензии. 

Дети Детские сады Краснодар Отравления Прокуратура

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