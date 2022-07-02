Охранницам набережной Сириуса разрешили драться дубинками

Женщины с резиновыми дубинками отныне охраняют набережную федеральной территории «Сириус» (эту набережную также называют Олимпийской и Имеретинской). Как пояснили издательству «Подъём» в администрации ЧОП «Бастион», которое выиграло тендер на охрану этого участка, «охранницы смогут использовать дубинки в случаях, если кто-то угрожает их жизни и здоровью, а также жизни и здоровью охраняемых ими граждан, а также против тех, кто посягает на охраняемое имущество и оказывает при этом физическое сопротивление».

В российском законодательстве прописаны некоторые исключения. В частности, дубинки нельзя применять против беременных женщин, лиц с явными признаками инвалидности и очевидно несовершеннолетних лиц, за исключением «случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью частного охранника или охраняемому имуществу».

Напомним, что в сентябре прошлого года женщина подралась на набережной Сириуса сразу с двумя росгвардейцами.

А вчера этот поселок федерального значения попал в новости еще раз: там нашли самую дорогую в стране жилплощадь.