Охранницам набережной Сириуса разрешили драться дубинками

Краснодарский край

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  • Охранница на Олимпийской набережной в Сириусе показывает самокатчикам пути объезда © Скриншот видео телеграм-канала «ЧП Сочи», t.me/chp_sochi
    Охранница на Олимпийской набережной в Сириусе показывает самокатчикам пути объезда © Скриншот видео телеграм-канала «ЧП Сочи», t.me/chp_sochi

Сотрудницам ЧОП, охраняющим Олимпийскую набережную, разрешили применять к нарушителям резиновые дубинки

Женщины с резиновыми дубинками отныне охраняют набережную федеральной территории «Сириус» (эту набережную также называют Олимпийской и Имеретинской). Как пояснили издательству «Подъём» в администрации ЧОП «Бастион», которое выиграло тендер на охрану этого участка, «охранницы смогут использовать дубинки в случаях, если кто-то угрожает их жизни и здоровью, а также жизни и здоровью охраняемых ими граждан, а также против тех, кто посягает на охраняемое имущество и оказывает при этом физическое сопротивление».

В российском законодательстве прописаны некоторые исключения. В частности, дубинки нельзя применять против беременных женщин, лиц с явными признаками инвалидности и очевидно несовершеннолетних лиц, за исключением «случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью частного охранника или охраняемому имуществу».

Напомним, что в сентябре прошлого года женщина подралась на набережной Сириуса сразу с двумя росгвардейцами.

А вчера этот поселок федерального значения попал в новости еще раз: там нашли самую дорогую в стране жилплощадь.

Благоустройство Сириус

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Охранницам набережной Сириуса разрешили драться дубинками

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