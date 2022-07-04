В Сочи внедорожник протаранил 8 дорогих автомобилей на парковке

3 июля в 22:00 в центре Сочи водитель внедорожника наехал на 8 припаркованных автомобилей, по сообщению очевидцев он был пьян

Утром 4 июля в городских пабликах Сочи появилось видео вечернего наезда на припаркованные автомобили. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Сочи, массовая авария произошла на улице Островского. По информации очевидцев, виновник аварии был пьян.

По версии правоохранителей, водитель внедорожника Toyota выбрал небезопасную скорость при движении. В результате наезда пострадали 8 автомобилей, водителей в них не было. Среди протараненных машин дорогие марки: BMW X6, BMW 5, Infiniti, Land Rover, Range Rover.

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