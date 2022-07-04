В Новороссийске будут учить помогать дельфинам

Его проведут специалисты научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа». Приглашают жителей, желающих узнать, как оказывать первую помощь пострадавшим диким дельфинам.

«Нам нужны люди, готовые к тяжелой работе! Помощь дельфинам — это совсем не ми-ми-ми, это очень сложное, но важное дело. Мы ищем людей, которые готовы выезжать на дежурства, проводить время с дельфинами ночью и днем прямо на берегу, в любых погодных условиях, даже экстремальных (жара, дождь, шторм). Также ищем ветеринарных специалистов, желающих помогать дельфинам и сотрудничать с нами», — говорится в сообщении.

Волонтеры научатся выхаживать больных и пострадавших дельфинов и впоследствии смогут помогать центру «Дельфа», собирая научный материал. Тренинг пройдет 4 июля в 18:30 в коворкинге Place по адресу улица Котанова, 6.

Ранее журналистка Юга.ру наблюдала за спасением детеныша дельфина и пыталась выяснить, что происходит с млекопитающими.