Кубанские аграрии получат 18 тракторов при поддержке СберЛизинга

Партнерский Краснодарский край

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  • Посевная кампания на Кубани © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру
    Посевная кампания на Кубани © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру

СберЛизинг победил в аукционе на поставку 18-ти тракторов Всероссийскому научно-исследовательскому институту масличных культур имени В.С. Пустовойта

СберЛизинг поставит 18 тракторов во ВНИИМК имени В.С. Пустовойта. Сумма сделки — 77 млн рублей. Это поможет увеличить объемы производства товарной и семенной сельскохозяйственной продукции на Кубани.

«Сбербанк и СберЛизинг активно поддерживают кубанских сельхозпроизводителей. Краснодарская команда Сбера начала активное и плодотворное сотрудничество с Институтом с 2020 года. За этот период уже заключено около 20 контрактов на поставку 50 единиц спецтехники, сельхозоборудования и автомобилей на общую сумму более 250 млн рублей», — отметила управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

ВНИИМК имени В.С. Пустовойта —  ведущее научно-исследовательское учреждение РФ в области селекции и семеноводства масличных и эфиромасличных культур с более чем вековой историей. Здесь производят семена для ежегодного обновления сортов и гибридов подсолнечника, сои, льна, рапса, сурепицы, горчицы, рыжика, кориандра.

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«Специфика нашего региона предполагает активное взаимодействие и сотрудничество с предприятиями аграрной сферы. Мы финансируем спецтехнику самой широкой направленности, предназначенную для всех этапов сельскохозяйственных работ — от посевной до сбора урожая. Всего в СберЛизинге за прошлый год передали в лизинг более 3 тыс. 200 единиц техники для агропромышленного комплекса, из них порядка 700 в Юго-Западном филиале», — рассказала директор Юго-Западного регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг» Ольга Окорокова.

Ранее Юга.ру рассказывали, что Сбер представил умные технологии на Международной выставке сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки продукции растениеводства «ЮГАГРО-2021» в Краснодаре.

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