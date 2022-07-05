«Агрокомплекс» разыгрывает 200 ящиков мороженого и подарки для отдыха

Торгово-розничная сеть «Агрокомплекс Выселковский» запустила акцию «Сладкое лето!»: с начала июля до конца лета компания разыграет 200 ящиков мороженого и подарки

С начала июля до конца августа у каждого посетителя «Агрокомплекса» есть шанс выиграть ящик эскимо или один из подарков для летнего отдыха. В акции участвуют все любители выселковского мороженого.

Для участия в акции «Сладкое лето!» покупателю нужно выполнить три условия: с 1 июля по 30 августа 2022 года купить мороженое торговой марки «Агрокомплекс» в фирменной сети «Агрокомплекс Выселковский», зарегистрировать свой чек на сайте и подписаться на аккаунт в Telegram.

«Как известно, чтобы выиграть, надо иметь не только удачу, но и вступить в игру. А для участия в нашей акции — сохранить чек, в котором указана покупка мороженого. За покупку любого мороженого «Агрокомплекса» покупатель гарантированно получит 50 бонусов на зарегистрированную карту лояльности фирменной сети. Кроме этого, для покупателей, выполнивших все условия акции, мы приготовили 200 ящиков мороженого, пляжные полотенца, термосумки и коврики-сумки, надувные матрасы и гамаки», — рассказала руководитель группы бренд-менеджмента дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.

Результаты розыгрышей разместят в течение 3 рабочих дней с момента определения победителей на сайте. Срок выдачи призов — с 1 июля по 30 сентября 2022 года. В компании предупреждают, что количество призов ограничено, а мороженого хватит на всех!

Этим летом ко Всемирному дню мороженого — 10 июня — «Агрокомплекс» сменил упаковку выселковского пломбира и эскимо на более яркую. Свежайшие сливки для изготовления холодного десерта вырабатывают из коровьего молока с собственных ферм «Агрокомплекса» и каждое утро поставляют на производство. Сейчас в ассортименте 13 видов натурального мороженого: в вафельном стаканчике с наполнителями, эскимо в молочном шоколаде или шоколадной глазури, в форме «полено».