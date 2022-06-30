«Ростелеком» очистил небо от проводов в центре Махачкалы

«Ростелеком» перенес воздушные линии связи в кабельную канализацию в исторической части Махачкалы

«Ростелеком» провел уборку проводов в Махачкале в рамках программы «Чистое небо» и приурочил ее к реконструкции одной из центральных улиц города — Коркмасова, соединяющей сразу два парка города с площадью Ленина. Представители компании убрали с опор электропередач, столбов наружного освещения и крыш зданий около четырех километров кабеля как собственного, так других провайдеров.

«При реконструкции улицы Коркмасова в Махачкале применялся передовой опыт по организации новой транспортно-логистической артерии города. Проект протестировали участники всероссийской конференции «Организация и безопасность дорожного движения в регионах РФ», проходившей в республике в конце мая. Менее чем за год провели огромную работу: заменили коммуникации, отремонтировали дороги, построили ливневые системы, создали парковочные места, улучшили тротуары и т.д. Но как город может быть комфортным, если из-за паутины проводов не видно нашего прекрасного южного неба? В ходе реконструкции «Ростелеком» провел «генеральную уборку» на собственных воздушных линиях и перенес их в подземные канализации. Призываем и других операторов связи последовать этому примеру. Махачкала должна быть комфортной во всех отношениях», — отметил мэр Махачкалы Салман Дадаев.

Федеральная программа «Чистое небо» направлена на перенос воздушных линий связи, расположенных на опорах электропередач, столбах наружного освещения и крышах домов, под землю.

«Ростелеком» обладает собственной наиболее разветвленной кабельной канализацией в стране и ведет работы в большинстве городов России на постоянной основе. В Махачкале компания обновила старые и закупила новые чугунные крышки для канализационных люков, которые хорошо сочетаются с тротуарной плиткой и не выступают над полотном дороги, создавая дополнительный комфорт для пешеходов и транспорта.

«Специалисты «Ростелекома» составили для проекта «Чистое небо» дорожные карты по городам республики. Национальный оператор связи первым среди дагестанских интернет-провайдеров выявил «воздушные паутины», которые уже не используются, избавился от них и перевел собственные коммуникации в подземные коллекторы. В Дербенте, например, более 20 км проводов и кабелей сторонних операторов перенесены в канализации «Ростелекома». При цифровизации Дербентского музейного комплекса на крепости Нарын-кала часть кабелей, проходивших по стенам древнего сооружения, заключена в короба, стилизованные под цвет древнего песчаника. Работа продолжается в Махачкале, Избербаше, Буйнакске, Каспийске и других городах Дагестана», — рассказал директор Дагестанского филиала «Ростелекома» Руслан Ярахмедов.

«Ростелеком» предлагает операторам связи в городах с населением более 500 тысяч жителей перенести воздушные линии связи в подземные линейно-кабельные сооружения. Национальный провайдер готов применить разные схемы взаимодействия, в том числе проведение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ по переносу воздушных линий в собственную кабельную канализацию и последующее техобслуживание.