В Краснодаре экоактивисты приглашают на уборку пустыря в Карасунском округе

16 апреля на улице Дмитрия Благоева пройдет субботник. Там собираются навести порядок на пустыре у ЖК «Грин Парк»

Активисты «Чистой среды» приглашают жителей Краснодара присоединиться к субботнику на территории пустыря на улице Дмитрия Благоева. Точный адрес сбора доступен по ссылке.

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Субботник пройдет 16 апреля и начнется в 10:00. «Выдадим перчатки и мешки для мусора, угостим чаем с печеньем и сделаем доброе дело вместе», — говорится в сообщении активистов «Чистой среды».