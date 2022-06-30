«‎Это как ходить по минному полю»: в Ростове закрылась независимая газета «Крестьянин». Она выходила 31 год

С 1991 года журналисты газеты «Крестьянин» писали о проблемах в сёлах Ростовской области и соседних регионов. Рассказывали о фермерах, которые строят бизнес на селе и возрождают русскую деревню. В 2012 году спецкор газеты Виктор Шостко писал серию материалов о трагедии в станице Кущёвской Краснодарского края. Статью «Корни не обрублены» можно и сейчас почитать на сайте издательского дома «Крестьянин». За свои публикации Виктор Шостко получил премию академика Сахарова.

Последний номер газеты вышел под названием «1567-й и последний». Весь номер состоит из прощальных колонок журналистов издания. Своё обращение к читателю написала и генеральный директор издательского дома Ирина Самохина. 30 лет назад её отец создал эту газету, сейчас Ирине пришлось закрыть издание. В своей прощальной колонке она вспомнила, что писал её отец Владимир Фомин в первом номере газеты.

Юга.ру поговорили с Ириной Самохиной, генеральным директором издательского дома.

«Решение закрыть газету — это моя личная ответственность. Я чувствую, что уже не могу делать её такой, как хотел мой отец. Последние годы приходилось работать всё сложнее и сложнее, стали появляться новые репрессивные законы для СМИ. Но мы держались и всегда старались давать разные мнения на происходящее. После 24 февраля и закона о «фейках» я поняла, что работать стало просто невозможно. Это ходьба по минному полю. Журналисту во многих сферах просто невозможно и опасно сейчас писать честно. Общественно-политическую газету мы выпускать уже не можем», — объяснила своё решение Ирина Самохина.