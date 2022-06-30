«Это как ходить по минному полю»: в Ростове закрылась независимая газета «Крестьянин». Она выходила 31 год
29 июня вышел последний номер общественно-политической газеты «Крестьянин». Больше 30 лет издание рассказывало о проблемах и успехах сельского хозяйства и жизни в сёлах юга России
С 1991 года журналисты газеты «Крестьянин» писали о проблемах в сёлах Ростовской области и соседних регионов. Рассказывали о фермерах, которые строят бизнес на селе и возрождают русскую деревню. В 2012 году спецкор газеты Виктор Шостко писал серию материалов о трагедии в станице Кущёвской Краснодарского края. Статью «Корни не обрублены» можно и сейчас почитать на сайте издательского дома «Крестьянин». За свои публикации Виктор Шостко получил премию академика Сахарова.
Последний номер газеты вышел под названием «1567-й и последний». Весь номер состоит из прощальных колонок журналистов издания. Своё обращение к читателю написала и генеральный директор издательского дома Ирина Самохина. 30 лет назад её отец создал эту газету, сейчас Ирине пришлось закрыть издание. В своей прощальной колонке она вспомнила, что писал её отец Владимир Фомин в первом номере газеты.
«Мы не собираемся играть в одни ворота и навязывать читателю своё мнение. Невозможно стоять вне политики, но мы не намерены подгонять факты под свои убеждения, постараемся показывать и рассказывать, как есть на самом деле, а не как кому кажется или хочется». Владимир Фомин основатель газеты «Крестьянин» (1991 г.)
Юга.ру поговорили с Ириной Самохиной, генеральным директором издательского дома.
«Решение закрыть газету — это моя личная ответственность. Я чувствую, что уже не могу делать её такой, как хотел мой отец. Последние годы приходилось работать всё сложнее и сложнее, стали появляться новые репрессивные законы для СМИ. Но мы держались и всегда старались давать разные мнения на происходящее. После 24 февраля и закона о «фейках» я поняла, что работать стало просто невозможно. Это ходьба по минному полю. Журналисту во многих сферах просто невозможно и опасно сейчас писать честно. Общественно-политическую газету мы выпускать уже не можем», — объяснила своё решение Ирина Самохина.
С закрытием газеты издательский дом потерял существенную часть дохода. С половиной коллектива пришлось попрощаться. Сейчас в «Крестьянине» работают 12 человек. Они продолжают делать аналитический сельскохозяйственный портал Agrobook.ru, развивать Youtube-канал Agrobook (17 тыс. подписчиков). Издательский дом продолжит выпускать журнал «Деловой крестьянин».
«В чём мы по-прежнему можем быть честными, так это в экспертизе и аналитике. Делать нишевое СМИ для тех, кто строит бизнес на селе», — уточняет Ирина.
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