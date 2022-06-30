В Геленджике от катера оторвался трос с туристом на парашюте. Мужчина упал в море
Следователи возбудили уголовное дело из-за случая в Геленджике. Там от катера оторвался трос с туристом, которого катали на парашюте
По данным следствия, вечером 29 июня в Геленджике во время прогулки в море от катера оторвался трос, который удерживал человека на парашюте. Мужчина упал с большой высоты в воду и получил тяжелую травму головы. После случившегося на место выехали следователи, которые опросили очевидцев и судоводителя.
По факту случившегося Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Пострадавший находится в больнице. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в ведомстве.
Ранее Юга.ру писали, что в июне в Анапе на пляже умерла 74-летняя женщина из станицы Натухаевской. По предварительным данным, у нее случился сердечный приступ.