В Анапе на пляже умерла женщина
Днем 1 июня на центральном пляже Анапы утонула пожилая женщина
О случившемся сообщили в телеграм-канале «Типичная Анапа». По словам очевидцев, пожилой женщине стало плохо во время купания и она утонула.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю рассказали журналистке Юга.ру, что утонувшей была 74-летняя жительница станицы Натухаевской. По предварительным данным, у нее случился сердечный приступ. В полиции начали проверку и устанавливают все обстоятельства.
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