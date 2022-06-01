В Анапе на пляже умерла женщина

Днем 1 июня на центральном пляже Анапы утонула пожилая женщина

О случившемся сообщили в телеграм-канале «Типичная Анапа». По словам очевидцев, пожилой женщине стало плохо во время купания и она утонула.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю рассказали журналистке Юга.ру, что утонувшей была 74-летняя жительница станицы Натухаевской. По предварительным данным, у нее случился сердечный приступ. В полиции начали проверку и устанавливают все обстоятельства.