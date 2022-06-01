В Анапе на пляже умерла женщина

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Днем 1 июня на центральном пляже Анапы утонула пожилая женщина

О случившемся сообщили в телеграм-канале «Типичная Анапа». По словам очевидцев, пожилой женщине стало плохо во время купания и она утонула.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю рассказали журналистке Юга.ру, что утонувшей была 74-летняя жительница станицы Натухаевской. По предварительным данным, у нее случился сердечный приступ. В полиции начали проверку и устанавливают все обстоятельства.

Как писали Юга.ру, 19 мая в Анапе в районе спуска к морю «800 ступеней» нашли труп мужчины. Умершим оказался 41-летний местный житель. А в апреле между пляжами Джемете и Витязево во время шторма погиб ребенок. 

Анапа смерть Черное море

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