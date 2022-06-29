Глава Адыгеи посетил два детских лагеря республики
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с условиями пребывания детей в двух загородных лагерях — «Лань» и «Горный»
Оздоровительные лагеря находятся в живописной горной части республики. Отдых здесь пользуется большой популярностью. Сейчас в комплексе «Лань» в ходе второго потока отдыхают 293 ребенка, из них 285 детей — по путевкам и 8 детей — по программе «Детский кешбэк», в лагере «Горном» — 363 ребенка, из них 355 детей — по путевкам и 8 детей — по программе «Детский кешбэк».
В 2022 году на территории республики работают 94 организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе три загородных оздоровительных лагеря — «Горная», «Лань», «Горная легенда». В загородных лагерях побывают более 2,6 тыс. человек, в лагерях дневного пребывания — порядка 5 тыс. детей. На организацию детского отдыха республика направила 90,3 млн рублей.
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Глава республики осмотрел территорию детских лагерей, побеседовал с отдыхающими детьми, персоналом, ознакомился с организацией досуга, побывал на тематических мероприятиях, посвященных 100-летию государственности Адыгеи.
Так, в лагере «Лань» организовали выставки картин майкопской школы искусств, в гости также приехали ансамбль адыгского танца «Абреки» и коллектив «Казачата». На тематической станции «Адыгея — моя малая Родина!» для детей провели различные мастер-классы: плетение бисером, гончарное дело, вышивание золотой нитью.
В туристско-краеведческом лагере «Горный» организвали танцы в рамках тематической игры «Мы — юные патриоты», на линейке звучали патриотические композиции, ребята танцевали адыгские и русские народные танцы. Здесь Мурат Кумпилов посетил каждые семьи-дружины второго потока, поинтересовался условиями пребывания, организацией питания и досуга.
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В детских лагерях ребята с удовольствием делились своими впечатлениями об экскурсиях, пеших походах, акциях здоровья, спорта, творчества. Глава Адыгеи отметил важность развития в игровой форме способностей детей, воспитания их в духе патриотизма, взаимопомощи и поддержки, приобщения детей к здоровому образу жизни, к культурному и историческому наследию региона.
Мурат Кумпилов также приветствовал преемственность в воспитании собственных кадров, привлечение студентов АГУ на работу вожатыми. Глава Адыгеи рекомендовал находить новые и интересные формы и методы организации досуга детей в лагерях отдыха, максимально использовать в этой деятельности всю созданную органами власти социальную инфраструктуру: организовывать экскурсии в новые кинозалы, отремонтированные дома культуры, музеи, театры.
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«Родители должны быть уверены в том, что здесь их дети хорошо отдохнут, поправят здоровье, в течение всей смены будут под постоянным присмотром профессионалов, которые обеспечат интересный и познавательный досуг. За летний оздоровительный период они должны получить как можно больше положительных эмоций, понять, что детский лагерь — это место, где их ждут только хорошие впечатления и события, и куда всегда хочется возвращаться», — отметил Мурат Кумпилов.