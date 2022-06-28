В Краснодаре ввели в эксплуатацию третью очередь долгостроя ЖК «Авиатор»

В июне в Краснодаре ввели в эксплуатацию третью очередь проблемного комплекса ЖК «Авиатор». Первую очередь начали строить еще в 2011 году

Ранее Юга.ру писали, что первую очередь ЖК «Авиатор» начали строить в 2011 года, а достроили — в 2015 году. Срок сдачи следующих двух постоянно переносили. Позже долгострой попал в реестр проблемных объектов. Для него нашли инвестора и пообещали сдать в начале 2019 года. Но этого не случилось . По данным прокуратуры, ЖК не сдавали, потому что он не был подключен к сетям теплоснабжения.

В марте 2021 года пресс-служба администрации края сообщила, что инвестор ООО «МВ Стил Юг», которого нашли в 2019 году, закончил строительство и запустил теплоноситель. В том же месяце сдали в эксплуатацию вторую очередь комплекса.

27 июня 2022 года пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что третью очередь ЖК «Авиатор» ввели в эксплуатацию. Сам комплекс построили на улице Валерия Гассия, 2. В третьей очереди ЖК находится 225 квартир.