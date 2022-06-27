В Апшеронском районе бывшего заместителя главы обвинили во взяточничестве. Недавно там сменился глава после критики краевых властей
По версии следствия, заместитель главы Апшеронского района предложил взятку в 200 тыс. рублей сотруднику ФСБ
27 июня пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю сообщила, что 24 мая заместителя главы Апшеронского района (имя не уточняется) задержали при передаче взятки сотруднику ФСБ. Сумма взятки — 200 тыс. рублей. В ведомстве добавили, что мужчина узнал, что против него проводится проверка, поэтому решил дать сотруднику ФСБ деньги, чтобы избежать уголовного преследования. Последний рассказал об этом следователям. Не уточняется, по какой статье подозревали бывшего чиновника.
Мужчину в итоге обвинили в даче взятки должностному лицу в крупном размере — п.«б» ч.4 ст.291 УК РФ.
СМИ писали об отставке главы Апшеронского района после визита губернатора:
«Обвиняемый полностью признал вину в предъявленном ему обвинении. На движимое и недвижимое имущество фигуранта наложен арест. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в начале июня Вениамин Кондратьев во время рабочей поездки раскритиковал чиновников из Апшеронского района за «оголтелую продажу леса», отсутствие новых социальных объектов и неисполнение поручений краевых властей по строительству двух спортзалов и детского сада. 14 июня глава Апшеронского района Олег Цыпкин добровольно подал в отставку после критики губернатора.