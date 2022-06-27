В Апшеронском районе бывшего заместителя главы обвинили во взяточничестве. Недавно там сменился глава после критики краевых властей

27 июня пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю сообщила, что 24 мая заместителя главы Апшеронского района (имя не уточняется) задержали при передаче взятки сотруднику ФСБ. Сумма взятки — 200 тыс. рублей. В ведомстве добавили, что мужчина узнал, что против него проводится проверка, поэтому решил дать сотруднику ФСБ деньги, чтобы избежать уголовного преследования. Последний рассказал об этом следователям. Не уточняется, по какой статье подозревали бывшего чиновника.

Мужчину в итоге обвинили в даче взятки должностному лицу в крупном размере — п.«б» ч.4 ст.291 УК РФ.