СМИ пишут об отставке главы Апшеронского района после визита губернатора. В местной администрации это назвали слухами
6 июня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетил Апшеронский район с рабочей поездкой и раскритиковал работу местных чиновников. После этого в сети появилась информация, что глава района уйдет в отставку
С чего все начиналось. В начале июня Вениамин Кондратьев во время рабочей поездки в Апшеронский район раскритиковал работу местных чиновников. Вопросы вызвали территории вокруг туристических объектов — хутора Гуамка и поселка Мезмай. По словам Кондратьева, вместо развития курортной среды там «устроили оголтелую продажу леса частникам под дома и гостиницы». А в Мезмае на территории новой застройки не оказалось канализации и водопровода.
По данным администрации края, всего в Апшеронском районе более 110 га земли сельхозназначения перевели под строительство мини-гостиниц, жилых домов, коммерческих построек. При этом документы, обосновывающие такое решение, по многим объектам в администрации муниципалитета отсутствуют.
Что теперь. 10 июня пресс-служба администрации края сообщила, что в Апшеронском районе не выполнили поручение губернатора (такое поручение он давал в 2017 году) о строительстве детского сада в станице Кубанской и двух спортзалов в районе. По словам Кондратьева, «в районе не учитывают потребность в социальных объектах».
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10 июня «Коммерсантъ-Черноморье» написал со ссылкой на телеграм-канал «Красная35», что глава Апшеронского района Олег Цыпкин в ближайшее время покинет свой пост.
Что говорят в администрации. В администрации Апшеронского района Юга.ру сказали, что «пока это все слухи».
«Пока событие (отставка главы района) не состоялось, это слухи. Сессии совета депутатов по этому поводу не проводилось, когда ее проведут, сказать не можем. У нас у самих этой информации нет», — рассказали журналисту в районной администрации.
Кто такой Олег Цыпкин. Он родился 28 января 1966 года в Хадыженске. Окончил Российский государственный университет нефти и газа им И.М. Губкина. Начинал карьеру в должности помощника бурильщика в НГДУ «Хадыжнефть» в 1989 году. С 2015 года Олег Цыпкин занимал должность заместителя генерального директора Филиала «РН-Сервис» в Краснодаре. Избирался депутатом Совета муниципального образования Апшеронский район третьего и четвертого созывов.
Олег Цыпкин официально вступил в должность главы Апшеронского района в январе 2019 года.
«Я уверен, что смогу оправдать оказанное мне доверие, чтобы сохранить все хорошее, что достигнуто, и внести свой вклад в развитие Апшеронского района», — сказал тогда чиновник.
По данным антикоррупционной декларации, за 2019 год Цыпкин (будучи в должности главы района) заработал 1 млн 592 тыс. рублей, за 2020 год — 1 млн 629 тыс. рублей, за 2021 год — 2 млн 237 тыс. рублей.