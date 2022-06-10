СМИ пишут об отставке главы Апшеронского района после визита губернатора. В местной администрации это назвали слухами

6 июня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетил Апшеронский район с рабочей поездкой и раскритиковал работу местных чиновников. После этого в сети появилась информация, что глава района уйдет в отставку

С чего все начиналось. В начале июня Вениамин Кондратьев во время рабочей поездки в Апшеронский район раскритиковал работу местных чиновников. Вопросы вызвали территории вокруг туристических объектов — хутора Гуамка и поселка Мезмай. По словам Кондратьева, вместо развития курортной среды там «устроили оголтелую продажу леса частникам под дома и гостиницы». А в Мезмае на территории новой застройки не оказалось канализации и водопровода.

По данным администрации края, всего в Апшеронском районе более 110 га земли сельхозназначения перевели под строительство мини-гостиниц, жилых домов, коммерческих построек. При этом документы, обосновывающие такое решение, по многим объектам в администрации муниципалитета отсутствуют.

Что теперь. 10 июня пресс-служба администрации края сообщила, что в Апшеронском районе не выполнили поручение губернатора (такое поручение он давал в 2017 году) о строительстве детского сада в станице Кубанской и двух спортзалов в районе. По словам Кондратьева, «в районе не учитывают потребность в социальных объектах».