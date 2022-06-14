Глава Апшеронского района добровольно подал в отставку после критики губернатора

Олег Цыпкин, который был главой администрации Апшеронского района, ушел в отставку. До этого его работу раскритиковал губернатор

Напомним, в начале июня в Апшеронский район с рабочим визитом приехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он раскритиковал местных чиновников за «оголтелую продажу леса», отсутствие новых социальных объектов и неисполнение поручений краевых властей по строительству двух спортзалов и детского сада.

10 июня в СМИ появилась информация, что глава Апшеронского района Олег Цыпкин уйдет в отставку. В местной администрации журналисту Юга.ру сообщили, что информация об отставке циркулирует в инфополе на уровне слухов.

14 июня пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что Цыпкин досрочно сложил полномочия по собственному желанию. Его отставку приняли на внеочередной сессии совета депутатов.