Глава Апшеронского района добровольно подал в отставку после критики губернатора
Олег Цыпкин, который был главой администрации Апшеронского района, ушел в отставку. До этого его работу раскритиковал губернатор
Напомним, в начале июня в Апшеронский район с рабочим визитом приехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он раскритиковал местных чиновников за «оголтелую продажу леса», отсутствие новых социальных объектов и неисполнение поручений краевых властей по строительству двух спортзалов и детского сада.
10 июня в СМИ появилась информация, что глава Апшеронского района Олег Цыпкин уйдет в отставку. В местной администрации журналисту Юга.ру сообщили, что информация об отставке циркулирует в инфополе на уровне слухов.
14 июня пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что Цыпкин досрочно сложил полномочия по собственному желанию. Его отставку приняли на внеочередной сессии совета депутатов.
Ранее в Белореченском районе сменился глава:
«Обращаясь к депутатам, он поблагодарил коллег за поддержку на протяжении 4 лет своей работы. Исполняющим обязанности главы Апшеронского района назначили заместителя главы Светлану Большакову», — говорится в сообщении пресс-службы.
Цыпкин официально вступил в должность главы Апшеронского района в январе 2019 года. До этого его избирали депутатом Совета муниципального образования Апшеронский район 3-го и 4-го созывов, он работал заместителем генерального директора «РН-Сервис» в Краснодаре.