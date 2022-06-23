Сергей Галицкий получил награду за вклад в развитие футбола. А воспитанник академии ФК «Краснодар» — лучший вратарь

23 июня на заседании Российского футбольного союза было принято решение присудить награду за вклад в российский футбол владельцу футбольного клуба «Краснодар» Сергею Галицкому

В Москве состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза. На нём подвели итоги прошедшего сезона-2021/2022. В номинации «За вклад в развитие футбола» по итогам сезона лучшим признали владельца и президента футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого.

Исполком РФС утвердил и список «33 лучших футболистов» по итогам сезона. Лучшим вратарём среди российских футбольных клубов признан воспитанник академии ФК «Краснодар» Матвея Сафонов.

Ранее Юга.ру писали, что в начале марта ФК «Краснодар» приостановил контракты почти со всеми легионерами и немецким тренером Даниэлем Фарке. После этого в команду пришли несколько молодых воспитанников академии, тренером назначили Александра Сторожука. До этого он работал с футболистами «Краснодара-2». По итогам сезона «Краснодар» занял четвертое место в турнирной таблице Российской премьер лиги сезона-2021/2022.

В январе 2022 года Юга.ру писали, что Сергей Галицкий стал одним из самых влиятельных людей в российском футболе.