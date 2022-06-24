В Краснодаре пройдет арт-фестиваль Л.Ю.Д.И.

Краснодарский край

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  • © Фото prostooleh, сайт ru.freepik.com
    © Фото prostooleh, сайт ru.freepik.com

В Краснодаре на территории бывшего ЗИПа 25 июня пройдет арт-фестиваль Л.Ю.Д.И.

На этом городском событии посетители смогут познакомиться с локальными брендами и приобрести изделия ручной работы из глины, кожи, дерева, ткани, гипса, мыла, стекла, натуральных камней, воска и даже бетона. Также в программе кельтская музыка, ирландские танцы, мастер-классы по росписи керамики, монотипии (разновидность техники печатной графики), ткацкому делу, изготовлению ватной игрушки, рисованию с натуры, лекции про кино и чайную церемонию.

Кроме того, гости смогут посетить настоящую кузню с горном и наковальней. А гончарная студия «Глина» продемонстрирует открытый обжиг керамики. На территории будет работать фудкорт с баром.

Арт-фестиваль Л.Ю.Д.И. пройдет только один день, 25 июня, по адресу улица Зиповская, 5В, литер Х (во дворе). Время работы с 12:00 до 21:00. Вход свободный, участие в мастер-классах бесплатное.

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