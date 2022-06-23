На «Роза Хутор» создали первую в мире интерактивную карту курорта, снятую с дрона в горах

Карта курорта «Роза Хутор» от лаборатории «Гигарама» — первая панорама туристического объекта в России с разрешением изображения в 24 млрд пикселей и первая в мире, снятая в горах с воздуха

Онлайн-карта, созданная креативной лабораторией «Гигарама», показывает подробную инфраструктуру курорта в летний и зимний сезоны. В специальном приложении пользователи могут не только найти необходимые локации — горнолыжные спуски, канатные дороги, отели, рестораны и т.п. — но и рассмотреть их в деталях. При этом территория курорта является частью окружающего горного ландшафта, а обзор в 360° позволяет пользователю «оглядеться», как если бы он находился на местности лично.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Туристы смогут воспользоваться картой, находясь даже на вершине горы — она оптимизирована для всех мобильных устройств и доступна при средней скорости интернета.

Интерактивную карту «Роза Хутор» реализовала креативная лаборатория «Гигарама» — единственная в России компания, которая профессионально занимается созданием гигапиксельных панорам. Для создания карты специалисты «Гигарамы» разработали специальный дрон с шестью винтами и уникальный вращающийся вокруг своей оси подвес для крепления камеры. С этого гексакоптера было сделано более 4 тыс. снимков с высоты 150-200 метров над поверхностью земли. При съёмке самой высокой точки курорта — Роза Пик — дрон зависал на высоте 2 тыс. 520 метров над уровнем моря.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

«Создание масштабной гигапиксельной панорамы горного курорта — это очень красивый и вдохновляющий проект. Детальная съемка «Роза Хутор» на всех уровнях высоты — Роза Долины (560 метров над уровнем моря), Горной Олимпийской деревни (1100) и Роза Пик (2320) — поможет нашим гостям лучше ориентироваться и понимать все возможности отдыха на курорте. Это значит, что такой виртуальный тур поможет туристам лучше организовать свой отдых в любой сезон», — отметил гендиректор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»