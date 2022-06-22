На побережье Азовского моря прогнозируют штормовой ветер. Жителям советуют не выходить из дома
22 и 23 июня по данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю в восточной части Азовского побережья от ст. Голубицкой до Приморско-Ахтарска резко испортится погода
По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье будут сильные дожди с ухудшением видимости на 1–2 км, также пройдут грозы и град, сильный ветер — до 15–18 м/с с порывами до 25 м/с.
В связи с этим ГУ МЧС по Краснодарскому краю рекомендует:
— оставаться в доме, укрытии. Следить за состоянием отопительной и осветительной систем, в случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы;
— внимательно наблюдать за окружающей обстановкой;
— использовать непромокаемую одежду и обувь.
В случае чрезвычайных ситуаций можно звонить по экстренным телефонам 112, 101 или (861) 268-64-40.
Ранее Юга.ру писали о том, что в Анапе запретили купаться в море из-за шторма.