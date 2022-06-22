На побережье Азовского моря прогнозируют штормовой ветер. Жителям советуют не выходить из дома

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

22 и 23 июня по данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю в восточной части Азовского побережья от ст. Голубицкой до Приморско-Ахтарска резко испортится погода

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье будут сильные дожди с ухудшением видимости на 1–2 км, также пройдут грозы и град, сильный ветер — до 15–18 м/с с порывами до 25 м/с. 

В связи с этим ГУ МЧС по Краснодарскому краю рекомендует:

— оставаться в доме, укрытии. Следить за состоянием отопительной и осветительной систем, в случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы;

— внимательно наблюдать за окружающей обстановкой;

— использовать непромокаемую одежду и обувь.

В случае чрезвычайных ситуаций можно звонить по экстренным телефонам 112, 101 или (861) 268-64-40.

Ранее Юга.ру писали о том, что в Анапе запретили купаться в море из-за шторма.

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