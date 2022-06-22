Суд обязал фирму экс-депутата снести незаконные постройки на пляже в Анапе

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск мэрии Анапы к ООО АПП «Меркурий-2» о сносе незаконных построек на пляже 40-летия Победы

Летом 2015 года краевое МТУ Росимущества передало территорию под пляжем в районе мыса Анапский ООО «Ассоциация подводного плавания Анапы» в аренду на 18 лет. В марте 2018 года Росимущество передало территорию пляжа в собственность мэрии Анапы. В сентябре того же года администрация заключила договор аренды с АПП «Меркурий-2».

В начале курортного сезона 2021 года специалисты управления муниципального контроля осмотрели участок под пляжем. Оказалось, что земля там используется в коммерческих целях. Без разрешения на территории построили кафе, медпост, трансформаторную подстанцию, детскую площадку, 17 беседок с мангалами. Хотя участки предназначены для проектирования и строительства берегозащитных сооружений. Арендатор отказался сносить постройки, поэтому чиновники обратились в суд.

Суд обязал АПП «Меркурий-2» снести постройки в течение 30 дней. В случае неисполнения решения ответчик обязан оплатить судебную неустойку в размере 20 тыс. рублей за каждый день, пишет «Коммерсант — Черноморье».