Суд обязал фирму экс-депутата снести незаконные постройки на пляже в Анапе
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск мэрии Анапы к ООО АПП «Меркурий-2» о сносе незаконных построек на пляже 40-летия Победы
Летом 2015 года краевое МТУ Росимущества передало территорию под пляжем в районе мыса Анапский ООО «Ассоциация подводного плавания Анапы» в аренду на 18 лет. В марте 2018 года Росимущество передало территорию пляжа в собственность мэрии Анапы. В сентябре того же года администрация заключила договор аренды с АПП «Меркурий-2».
В начале курортного сезона 2021 года специалисты управления муниципального контроля осмотрели участок под пляжем. Оказалось, что земля там используется в коммерческих целях. Без разрешения на территории построили кафе, медпост, трансформаторную подстанцию, детскую площадку, 17 беседок с мангалами. Хотя участки предназначены для проектирования и строительства берегозащитных сооружений. Арендатор отказался сносить постройки, поэтому чиновники обратились в суд.
Суд обязал АПП «Меркурий-2» снести постройки в течение 30 дней. В случае неисполнения решения ответчик обязан оплатить судебную неустойку в размере 20 тыс. рублей за каждый день, пишет «Коммерсант — Черноморье».
Генеральным директором и владельцем АПП «Меркурий-2» является Владимир Верстунин. В течение девяти лет до 2010 года Владимир Верстунин был атаманом Анапского районного казачьего общества, трижды избирался депутатом Заксобрания края.
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