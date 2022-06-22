В Анапе кто-то снова разрыл дюны у моря. По новому генплану их должно охранять государство

В Анапе чиновники выясняют, кто разрыл дюны на побережье Черного моря. Напомним, дюны в новом генплане курорта считаются особо охраняемыми зонами

Ранее Юга.ру писали, что с 2013 года в Анапе в разные годы разравнивали, раскапывали и застраивали дюны. 21 июня пресс-служба администрации Анапы написала в своем телеграм-аккаунте, что жители курорта пожаловались на разрытие дюн на Пионерском проспекте. На место выехали сотрудники мэрии и не нашли там рабочих. «Никаких работ на месте не производилось, однако факт вмешательства структуру дюны был зафиксирован. Материалы направлены в полицию, начата проверка», — говорится в сообщении.

Также там добавили, что в новом генплане города дюны являются особо охраняемыми природными территориями. «Благодаря этому статусу они будут находиться под особой защитой государства, и любые посягательства на нарушение их целостности будут наказаны самыми строгими мерами», — сообщает пресс-служба.