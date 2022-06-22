В Анапе кто-то снова разрыл дюны у моря. По новому генплану их должно охранять государство
В Анапе чиновники выясняют, кто разрыл дюны на побережье Черного моря. Напомним, дюны в новом генплане курорта считаются особо охраняемыми зонами
Ранее Юга.ру писали, что с 2013 года в Анапе в разные годы разравнивали, раскапывали и застраивали дюны. 21 июня пресс-служба администрации Анапы написала в своем телеграм-аккаунте, что жители курорта пожаловались на разрытие дюн на Пионерском проспекте. На место выехали сотрудники мэрии и не нашли там рабочих.
«Никаких работ на месте не производилось, однако факт вмешательства структуру дюны был зафиксирован. Материалы направлены в полицию, начата проверка», — говорится в сообщении.
Также там добавили, что в новом генплане города дюны являются особо охраняемыми природными территориями.
«Благодаря этому статусу они будут находиться под особой защитой государства, и любые посягательства на нарушение их целостности будут наказаны самыми строгими мерами», — сообщает пресс-служба.
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В 2020 году губернатор Вениамин Кондратьев раскритиковал ситуацию с застройкой дюн в Анапе. После этого глава города Юрий Поляков ушел в отставку, а и.о. главы курорта стал Василий Швец. Позже Швец занял должность мэра Анапы и пообещал реализовать «амбициозный проект», который в том числе позволит сохранить дюны и в то же время проложить по ним уникальный терренкур с пешеходной дорожкой и велозоной, смотровыми площадками.
В 2021 году в Анапе приняли генплан, против которого выступали местные жители. В этом документе дюны отнесли к особо охраняемым зонам.