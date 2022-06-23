В Краснодаре пройдет танцевальный фестиваль, приуроченный ко Дню молодежи

Краснодарский край

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  • Танцы © Елена Синеок. ЮГА.ру
    Танцы © Елена Синеок. ЮГА.ру

В краснодарском парке «Городской сад» 27 июня пройдет фестиваль хореографического искусства «Танцы KRD»

Событие приурочено ко Дню молодежи. На главной сцене сначала пройдет разминка, затем мастер-классы по различным направлениям — историко-бытовой танец, народный, спортивно-бальный и современная хореография. Также участников и зрителей ждет концертная программа от творческих коллективов города.

Главным событием фестиваля станет флешмоб, на котором танцоры покажут, чему научились на мастер-классах. К участию приглашаются горожане в возрасте от 10 до 18 лет. Начало в 16:00.

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