В Краснодаре пройдет танцевальный фестиваль, приуроченный ко Дню молодежи

Событие приурочено ко Дню молодежи. На главной сцене сначала пройдет разминка, затем мастер-классы по различным направлениям — историко-бытовой танец, народный, спортивно-бальный и современная хореография. Также участников и зрителей ждет концертная программа от творческих коллективов города.

Главным событием фестиваля станет флешмоб, на котором танцоры покажут, чему научились на мастер-классах. К участию приглашаются горожане в возрасте от 10 до 18 лет. Начало в 16:00.