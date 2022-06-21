В Сочи двум участковым дали 14 лет колонии на двоих за взятку в 70 тыс. рублей

Двое полицейских из Сочи в 2021 году потребовали взятку у мужчины, которого до этого поймали за распитие алкоголя на улице

21 июня пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю сообщила, что в Сочи осудили двух участковых из УВД Сочи по Центральному району. По данным суда, в феврале 2021 года они потребовали взятку у местного жителя, который проходил по административному делу за распитие спиртного в общественных местах. За эти деньги мужчине предлагали замять дело. При передаче денег двух сотрудников полиции задержали силовики. В суде выяснилось, что один из задержанных еще и возбудил фейковое административное дело против жительницы Сочи. Оно дошло до суда, но при рассмотрении дела судья пришел к выводу, что доказательства сфальсифицированы.

Против двух участковых возбудили уголовные дела по п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ «Получение взятки», один из них проходил по делу по ч.1 ст.303 УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности». В итоге судья признал обоих виновными и назначил одному 7 лет 1 месяц колонии строгого режима, второму 7 лет колонии строгого режима.

Ранее Юга.ру писали, что в Анапе двое полицейских получили по семь лет колонии за взятку в 15 тыс. рублей.