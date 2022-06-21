В Краснодаре и Новороссийске в ночь на 22 июня пройдет акция «Свеча памяти». Полная программа мероприятий

Рассказываем, какие патриотические мероприятия запланированы в Краснодаре и Новороссийске 22 июня к 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Краснодар

Накануне, 21 июня, в 19:00 на площади перед Выставочным залом Боевой Славы в парке им. 30-летия Победы (улица Береговая, 146) состоится концерт-реквием . Артисты покажут вокальные и хореографические номера на тему войны. После все собравшиеся зажгут свечи и почтят память солдат минутой молчания, а затем из них выложат надпись «Помним».

22 июня в 03:00 у здания городской администрации начнут собирать колонну людей, желающих участвовать во всероссийской акции «Свеча памяти» . В 04:00 (в это время немецкая армия вторглась на территорию СССР в 1941 году) они начнут шествие с зажженными свечами в руках по улице Красной до мемориала «Вечный огонь».

В 12:15 (время объявления о начале войны в эфире советского радио) на минуту приостановят вещание телерадиокомпании, будет перерыв в работе крупных торговых центров, магазинов, предприятий, вокзалов и аэропортов, чтобы краснодарцы и гости города могли почтить героев войны минутой молчания .

Ограничение движения транспорта

Для проведения мероприятий в Краснодаре ограничат движение транспорта в центре города. Так, невозможно будет проехать по нечетной стороне улицы Северной от Октябрьской до Кирова с 20:00 21 июня до 10:00 22 июня.

С 03:00 до 06:00 водители временно не смогут двигаться по улице Буденного на участке от Рашпилевской до Красноармейской, по улице Красной от Пашковской до Хакурате, по улице Северной от Красноармейской до Кирова, по улице Октябрьской от Калинина до Северной, по улице Калинина от Октябрьской до Красноармейской, по улице Рашпилевской от Хакурате до Северной, по улице Длинной от Рашпилевской до Красноармейской.

Освобождать территорию от транспорта на участке по улицам Красной и Северной начнут с 19:00. По улицам Буденного, Красной, Северной, Октябрьской, Калинина, Рашпилевской и Длинной нельзя будет парковаться с 23:00 21 июня до 06:30 22 июня.

Стоянку транспорта для участников мероприятий по улице Северной на участке от Кирова до Аэродромной и по улице Аэродромной от Северной до Рылеева начнут организовывать с 04:00 до окончания мероприятий 22 июня. На участках установят соответствующие дорожные знаки.

Новороссийск

Основная часть мероприятий пройдет рядом с мемориальным комплексом «Малая земля» (напротив ГМУ им. Ушакова). 21 июня в 23:30 начнется музыкальный спетакль «Воины-малоземельцы» . В 01:00 и 22 июня будет творческая программа «Завтра была война» , а также командный квест .

В 02:00 стартует конкурс инсценированной песни, а в 03:50 начнется шествие с зажженными свечами к мемориалу «Вечный огонь». 22 июня в 12:00 прогремит выстрел с крейсера «Михаил Кутузов».