На Кубани девять вагонов поезда с углем сошли с рельсов. Из-за ЧП задерживают несколько пассажирских составов

Днем 20 июня на перегоне Орловка-Кубанская — Староминская-Тимашевская в Староминском районе опрокинулись вагоны грузового поезда с углем

По данным пресс-службы СКЖД, в 14:55 на перегоне Орловка-Кубанская — Староминская-Тимашевская перевернулось девять вагонов грузового состава, который перевозил уголь. В результате случившегося никто не пострадал, но ЧП повлияло на движение поездов №92 Севастополь — Москва, №224 Анапа — Саратов и № 6174/6173/6273 Ростов-Главный — Староминская-Тимашевская. Время задержки поездов не называют.

«Для ликвидации последствий происшествия были направлены восстановительные поезда со станций Батайск и Тимашевская», — говорится в сообщении пресс-службы.

Актуальную информацию о движении поездов можно узнать по телефону: 8-800-775-00-00.