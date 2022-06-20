На Кубани девять вагонов поезда с углем сошли с рельсов. Из-за ЧП задерживают несколько пассажирских составов
Днем 20 июня на перегоне Орловка-Кубанская — Староминская-Тимашевская в Староминском районе опрокинулись вагоны грузового поезда с углем
По данным пресс-службы СКЖД, в 14:55 на перегоне Орловка-Кубанская — Староминская-Тимашевская перевернулось девять вагонов грузового состава, который перевозил уголь. В результате случившегося никто не пострадал, но ЧП повлияло на движение поездов №92 Севастополь — Москва, №224 Анапа — Саратов и № 6174/6173/6273 Ростов-Главный — Староминская-Тимашевская. Время задержки поездов не называют.
«Для ликвидации последствий происшествия были направлены восстановительные поезда со станций Батайск и Тимашевская», — говорится в сообщении пресс-службы.
Актуальную информацию о движении поездов можно узнать по телефону: 8-800-775-00-00.
UPD: в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что по факту схода вагонов организована доследственная проверка. Следователи уточняют обстоятельства случившегося, ущерб от происшествия, а также опрашивают машинистов.
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