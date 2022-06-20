Сбербанк стал генеральным спонсором садоводческой выставки «PRO ЯБЛОКО-2022»

23-25 июня в Минеральных Водах пройдет 4-ая международная выставка «PRO ЯБЛОКО-2022» — единственное в России специализированное событие, посвященное выращиванию, хранению и реализации плодовой продукции

Кроме обширной экспозиции актуальных технологий по закладке, защите, питанию сада, уборке и хранению плодовой продукции организаторы разработали масштабную деловую программу. Генеральный спонсор мероприятия — Сбербанк.

Ирина Ткаченко заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка

«Мы остаемся ключевым инвестором отрасли с самым масштабным в стране опытом финансирования садов интенсивного плодоношения. Но сегодня уже идем дальше. Помогаем в целом агробизнесу стать более гибким и рентабельным, а топ-менеджерам и ключевым сотрудникам — быстро и просто управлять бизнес-процессами. Для решения большинства задач садоводов у Сбера есть десятки уникальных сервисов: от лизинга и страхования до современных отечественных цифровых решений с использованием технологий искусственного интеллекта и «зелёной» энергии. Многие из них мы впервые покажем на «PRO ЯБЛОКО-2022» на стенде Сбера. Также здесь будет подписан ряд соглашений с лидерами садоводческой отрасли», — рассказала заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ткаченко.

© Фото Александра Бруснева, предоставлено пресс-службой Юго-Западного Сбербанка

Впервые на выставке «PRO ЯБЛОКО-2022» организуют практическую деловую сессию, направленную на создание каналов сбыта продукции садоводства.

«Приоритет организаторов выставки «PRO ЯБЛОКО» — обеспечить садоводов актуальными деловыми контактами и практическим опытом решения задач, связанных с выращиванием и сбытом готовой продукции. Мы стремимся, чтобы все участники ушли с выставки с четким видением возможностей дальнейшего роста их бизнеса и рабочими инструментами преодоления имеющихся сложностей. Поэтому в этом году в деловую программу мероприятия внедрили агротехнические семинары с отраслевыми экспертами и представителями науки, а также B2B-сессии с ритейлом, аналогов которых по глубине проработки и практической ценности в этом сегменте сельхозпроизводства ещё не было», — отметил председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов.

Так, 24 июня состоится деловая торгово-закупочная сессия производителей с категорийными менеджерами федеральных и региональных торговых сетей. Здесь садоводы узнают об актуальных стандартах качества и сертификации плодовой продукции, тенденциях в товарных позициях и требованиях к поставщикам, а также смогут наладить перспективные деловые контакты. Участие в этой сессии для садоводов бесплатное, а аудитория — узкоспециализированная, в отличие от большинства аналогичных B2B-сессий.

На выставке затронут и вопросы сферы агротехнологий. Кроме практикумов по стратегии питания и защиты сада, агрономы смогут принять участие в тематических семинарах. 24 июня двухчасовое мероприятие посвятят возделыванию черешни — от закладки сада до принципов хранения урожая.

Профессор, академик РАН, заведующим отделом послеуборочных технологий ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина» Владимир Гудковский в рамках практической сессии по хранению плодовой продукции 24 июня представит результаты уникального опыта — двухлетнего хранения яблок «Гала» и груши «Ксения».

4-ая Международная выставка «PRO ЯБЛОКО-2022» пройдет 23-25 июня в Минеральных Водах. Мероприятие организуют ООО «Сады Ставрополья» и ООО «Международная школа современного садоводства» при поддержке Министерства сельского хозяйства России и Правительства Ставропольского края. С полным списком участников и программой «PRO ЯБЛОКО-2022» можно познакомиться на сайте.