В Знаменском отключили холодную воду из-за прорыва подземной трубы

Жители краснодарского поселка Знаменский на неопределенное время остались без холодного водоснабжения из-за аварии на подземном трубопроводе

В то время, как в Краснодаре продолжаются веерные плановые отключения горячей воды, в поселке Знаменский этим утром отключили холодную — правда, совсем не по графику.

Как сообщает краснодарская Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), сегодня около 11 утра «в результате порыва подземного трубопровода холодного водоснабжения в поселке Знаменский отключена подача холодного водоснабжения в жилые дома».

Специалисты городского Водоканала начали аварийно-восстановительные работы. Время окончания ремонта на данный момент не известно.

Ранее на этой неделе внепланово без горячей воды оставался микрорайон Комсомольский, а мэрия Краснодара обнародовала инструкцию, в которой попросила жителей пригородов не использовать воду из крана для полива садов и огородов.