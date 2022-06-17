В озере Абрау утонул молодой мужчина. Власти заявили, что там нельзя купаться

На «Сайте города Новороссийска» появилась публикация о том, что компания трех друзей отдыхала на берегу озера. Один из отдыхающих, 29-летний местный житель, решил искупаться. Через некоторое время друзья заметили, что он не всплывает на поверхность. Мужчину вытащили на берег, он скончался еще до приезда скорой помощи. В СУ СК по Краснодарскому краю нам рассказали, что проводят проверку, назначен ряд экспертиз.

В местной администрации «Сайту города Новороссийска» пояснили, что в округе Абрау-Дюрсо всего два официальных пляжа — пляж в хуторе Дюрсо и «Абрау Бич». Оба они находятся на побережье Черного моря. Там дежурят спасатели и медики, которые могут оказать помощь пострадавшим.

«Обращаюсь ко всем жителям и гостям — на озере Абрау пляж не предусмотрен. Очень прошу жителей и гостей села не купаться в озере, не подвергать свою жизнь опасности. И уж тем более не заходить в воду, если вы до этого употребляли спиртное», — рассказала глава округа Ольга Котляр.

«На озере по побережью установлены таблички «купаться запрещено». В официальное постановление главы Новороссийска, которое содержит список мест для купания, озеро Абрау не входит», — сообщил корреспонденту Юга.ру заместитель главы сельского округа Абрау-Дюрсо Иван Говоров.

Отметим, что очевидцы не могут вспомнить, есть ли на берегу озера Абрау таблички с запретом купаться. Кроме того, на озере расположена парусная школа, а также можно взять напрокат лодки.

Ранее Юга.ру писали, что в Анапе на пляже умерла женщина.