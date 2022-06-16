ВТБ и «Неометрия» заключили соглашение по финансированию строительства более 200 тыс. кв. метров жилья на юге России

В рамках проходящего сейчас Петербургского международного экономического форума компания Alias Group и ВТБ заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Соглашение, подписанное председателем правления ВТБ Денисом Бортниковым и основателем Alias Group Борисом Юнановым, предусматривает намерения по строительству более 200 тыс. кв. метров жилья на территории Краснодарского края и Ростовской области. Банк ВТБ будет финансировать проекты девелопера «Неометрия», который входит в холдинг Alias Group. Общий бюджет планируемых совместных проектов составляет примерно 12 млрд рублей. В настоящее время ВТБ и Alias Group уже реализует проекты в Новороссийске и Сочи.

«Поддержка жилищного строительства в новых экономических условиях — один из стратегических приоритетов ВТБ. Сегодня эта отрасль занимает четверть объема нашего кредитного портфеля клиентов среднего и малого бизнеса. При поддержке банка «Неометрия» уже ведет строительство почти 170 тыс. кв. метров жилья. Реализация новых договоренностей с компанией позволит ввести в эксплуатацию еще более 200 тыс. кв. метров. В рамках соглашения мы также планируем разработку и внедрение новых банковских технологий, которые повышают удобство застройщиков, прозрачность и эффективность работы строительного бизнеса», — прокомментировал соглашение Денис Бортников.

Борис Юнанов также прокомментировал соглашение, заключенное в рамках ПМЭФ-2022: «Подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве с ВТБ, одним из лидеров финансового рынка, является важным этапом для девелопмент-направления Alias Group. Партнерство позволит реализовать новые масштабные проекты в Краснодарском крае и Ростовской области. На сегодняшний день федеральный девелопер «Неометрия» ввел в эксплуатацию более 1 млн кв. метров жилья, на реализации находится около 1,5 млн кв. метров, на запуске еще 1,1 млн кв. метров. «Неометрия» как системообразующее предприятие региона возводит комфортные жилые и гостиничные комплексы, создает социальную инфраструктуру и участвует в муниципальных градостроительных программах. Сотрудничество с ВТБ станет логичным продолжением взаимовыгодных отношений и будет способствовать развитию отрасли».

ВТБ является одним из ключевых партнеров крупного федерального девелопера «Неометрия». В свою очередь Alias Group — холдинг, который имеет в своем портфеле компании-представители разных секторов экономики: строительного, финансового, пищевой промышленности, IT-технологий и сферы услуг. Девелопер «Неометрия» — ключевое направление холдинга, одно из системообразующих предприятий Краснодарского края, которое входит в тройку лидеров среди застройщиков Южного федерального округа.

Как писали Юга.ру, строительная компания «Неометрия» проведет комплексное благоустройство территории Екатерининской гимназии № 36 в Краснодаре. Учебное заведение основано в 1884 году и считается старейшим в городе.