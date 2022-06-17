В амфитеатре парка «Краснодар» в этот уик-энд покажут мелодраму, документальный фильм и мультфильм

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Парк «Краснодар» анонсировал афишу кинопоказов на 17-19 июня

На этой неделе посетители парка смогут посмотреть французский ромком по сценарию Люка Бессона «(Не)жданный принц». Кинопоказ пройдет 17 июня в 20:00 в амфитеатре парка.

В субботу 18 июня в 20:00 в амфитеатре покажут документальный фильм Шейна Салерно «Сэлинджер» — о жизни американского писателя Джерома Дэвида Сэлинджера, чей роман «Над пропастью во ржи» известен во всём мире.

В воскресенье 19 июня в 19:00 пройдет показ африканского полнометражного мультфильма «Замбезия».

В официальном аккаунте парка уточнили, что кинопаказы может бесплатно посетить любой желающий.

Кино Мультфильмы парк «Краснодар»

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