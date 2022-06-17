В амфитеатре парка «Краснодар» в этот уик-энд покажут мелодраму, документальный фильм и мультфильм

На этой неделе посетители парка смогут посмотреть французский ромком по сценарию Люка Бессона «(Не)жданный принц». Кинопоказ пройдет 17 июня в 20:00 в амфитеатре парка.

В субботу 18 июня в 20:00 в амфитеатре покажут документальный фильм Шейна Салерно «Сэлинджер» — о жизни американского писателя Джерома Дэвида Сэлинджера, чей роман «Над пропастью во ржи» известен во всём мире.

В воскресенье 19 июня в 19:00 пройдет показ африканского полнометражного мультфильма «Замбезия».

В официальном аккаунте парка уточнили, что кинопаказы может бесплатно посетить любой желающий.