«Неометрия» благоустроит территорию старейшей краснодарской гимназии к новому учебному году

Партнерский Краснодарский край

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  • © Изображение рендера архитектурного бюро Megabudka, предоставлено пресс-службой СК «Неометрия»
    © Изображение рендера архитектурного бюро Megabudka, предоставлено пресс-службой СК «Неометрия»

Строительная компания «Неометрия», входящая в инвестхолдинг AliasGroup, проведет комплексное благоустройство территории Екатерининской гимназии № 36 в Краснодаре

СК «Неометрия» благоустроит территорию Екатерининской гимназии № 36. Учебное заведение основано в 1884 году и считается старейшим в Краснодаре.

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«Мы планируем создать для учеников гимназии абсолютно новый двор с парковой зоной, пространством для отдыха и спортивных игр. У ребят появится полноценная волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле, зона воркаута, а также озелененная территория. Стены вокруг школьного двора распишут в рамках конкурса граффити-эскизов «У мечты не бывает преград», который стартовал 1 июня», — рассказал собственник компаний Alias Group и «Неометрия», депутат ЗСК Борис Юнанов.

Работы на объекте начались в конце апреля 2022 года. Здесь появятся тематические зоны, посвященные России, Китаю, Перу и другим странам. Территорию в 4,5 тыс. кв. метров оформят современной тротуарной плиткой и специальным резиновым покрытием для спортплощадок.

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«Приятно осознавать, что в рамках проекта комплексного благоустройства гимназия обретет современный вид, а нашим ученикам будет максимального комфортно находиться как в ее стенах, так и на территории с живописной парковой и спортивной зонами. От лица гимназии выражаю благодарность компаниям AliasGroup, федеральному девелоперу «Неометрия» и лично Борису Геннадьевичу за реализацию таких важных и нужных проектов», — поблагодарила компании AliasGroup и «Неометрия» директор Екатерининской гимназии №36 Надежда Давыдова.

Работы по благоустройству завершат к 1 сентября 2022 года. В начале учебного года на территории гимназии проведут торжественное открытие арт-объекта — граффити финалистов конкурса «У мечты не бывает преград».

Как писали ранее Юга.ру, СК «Неометрия» провела в Краснодаре бизнес-встречу для агентов по недвижимости и запустила услугу страхования ипотечного жилья на Кубани.

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