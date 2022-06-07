«Неометрия» благоустроит территорию старейшей краснодарской гимназии к новому учебному году

Строительная компания «Неометрия», входящая в инвестхолдинг AliasGroup, проведет комплексное благоустройство территории Екатерининской гимназии № 36 в Краснодаре

СК «Неометрия» благоустроит территорию Екатерининской гимназии № 36. Учебное заведение основано в 1884 году и считается старейшим в Краснодаре.

«Мы планируем создать для учеников гимназии абсолютно новый двор с парковой зоной, пространством для отдыха и спортивных игр. У ребят появится полноценная волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле, зона воркаута, а также озелененная территория. Стены вокруг школьного двора распишут в рамках конкурса граффити-эскизов «У мечты не бывает преград», который стартовал 1 июня», — рассказал собственник компаний Alias Group и «Неометрия», депутат ЗСК Борис Юнанов.

Работы на объекте начались в конце апреля 2022 года. Здесь появятся тематические зоны, посвященные России, Китаю, Перу и другим странам. Территорию в 4,5 тыс. кв. метров оформят современной тротуарной плиткой и специальным резиновым покрытием для спортплощадок.

«Приятно осознавать, что в рамках проекта комплексного благоустройства гимназия обретет современный вид, а нашим ученикам будет максимального комфортно находиться как в ее стенах, так и на территории с живописной парковой и спортивной зонами. От лица гимназии выражаю благодарность компаниям AliasGroup, федеральному девелоперу «Неометрия» и лично Борису Геннадьевичу за реализацию таких важных и нужных проектов», — поблагодарила компании AliasGroup и «Неометрия» директор Екатерининской гимназии №36 Надежда Давыдова.

Работы по благоустройству завершат к 1 сентября 2022 года. В начале учебного года на территории гимназии проведут торжественное открытие арт-объекта — граффити финалистов конкурса «У мечты не бывает преград».