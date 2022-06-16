В Краснодаре с 17 июня изменится график работы пяти трамвайных маршрутов

С 17 по 21 июня трамваи № 6, 7, 8, 20 и 22 будут ходить по измененным маршрутам из-за ремонта трамвайного полотна на улице Садовой у Дмитриевской Дамбы

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что с 17 по 21 июня трамваи № 6 и 7 при движении в сторону Юбилейного микрорайона и Западного депо в течение всего дня будут идти по улицам: Железнодорожная, Гоголя, Коммунаров, Горького и далее по установленным маршрутам. Обратно — по стандартным маршрутам.

18 и 19 июня последние трамваи, идущие по стандартному маршруту № 6, отправятся из Юбилейного микрорайона в 21:30 и от улицы Димитрова — в 21:33. После 22:00 трамваи пойдут по Коммунаров и Гоголя в обоих направлениях. В эти же дни трамваи маршрута № 7 поедут по обычному пути от Западного депо — в 21:15 и от Димитрова — в 21:37. После 21:50 трамваи поедут по Коммунаров и Гоголя в обоих направлениях.

16, 17, 20 и 21 июня вагоны маршрута № 8 после 23:00 отправятся в депо от улицы Петра Метальникова по Коммунаров вместо Садовой.

18 и 19 июня трамваи маршрута № 20 отправятся в последний рейс по стандартному маршруту от хладокомбината — в 21:39 и от улицы Декабристов — в 21:36. После 22:00 трамваи от Декабристов поедут по Коммунаров.