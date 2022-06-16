Сбер запустит бесплатное обучение для социальных предпринимателей Кубани. Зарегистрироваться можно уже сейчас

Бизнес-школа для предпринимателей, организованная Фондом развития бизнеса Краснодарского края и «Деловой средой» Сбера, заработает 17 июня. Участие бесплатное

Программа «Социальное предпринимательство» от Сбера — серия бесплатных живых лекций и вебинаров от ведущих федеральных спикеров, которая учит предпринимателей делать из решения социальных проблем стабильный бизнес.

В ходе обучения участники курса проанализуруют свой проект и определят его точки роста, составят бизнес-модель, финансовый план, уточнят свою целевую аудиторию, внедрят CRM и новые каналы взаимодействия. Преподаватели также помогут разработать медиаплан и стратегию выстраивания личного бренда.

«Программа обучения будет крайне полезна нашим клиентам-предпринимателям, которые приняли важное для себя решение заниматься социальными проектами. Тем более, что ведут образовательный проект такие известные спикеры, как Денис Богатов и Татьяна Лебедева. «Деловая среда» — это дочерняя компания Сбера, где уже прошли обучение более 30 тыс. предпринимателей по всей России. И мне особенно приятно, что программа обучения доступна теперь и для Краснодарского края», — отметила управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Серия лекций «Социальное предпринимательство» стартует 17 июня и продлится две недели — до 24 июня. Занятия пройдут онлайн.



Для участия необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте . Там же можно узнать подробную информацию о спикерах. По окончании обучения участники получат сертификат о прохождении программы и подарки от «Деловой среды» Сбера.