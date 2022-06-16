На Кубани суд дал 10 лет колонии водителю, который насмерть сбил шестерых человек

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

ДТП произошло 1 ноября 2020 года на трассе Гулькевичи — Отрадо-Кубанское — Отрадо-Ольгинское. Водитель при этом был пьян

Ранее Юга.ру писали, что рано утром 1 ноября 2020 года на трассе в Гулькевичском районе водитель Lada Priora сбил людей на обочине трассы. На тот момент в полиции сообщали о восьми пострадавших и пятерых погибших. Позже в суде уточнили, что мужчина сбил шестерых пешеходов, пятеро из которых скончались на месте, еще один пострадавший умер в больнице.

По данным ГИБДД, аварий произошла из-за того, что в сильный туман мужчина заметил перед собой стоящие машины ВАЗ-2115 и ВАЗ-21099. Чтобы избежать аварии, он выехал на встречную полосу, где сбил людей, которые стояли на обочине дороги.

До смертельной аварии водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и съехал в кювет. Молодые люди на ВАЗ-21099 приехали, чтобы помочь знакомому вытащить машину. Когда они стояли на дороге, их сбил автомобиль Lada Priora.

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В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края 16 июня 2022 года сообщили, что водителем Lada Priora является Алексей Сикачев. В тот день он сел за руль пьяным.

«В последнем слове Сикачев заявил, что алкогольное опьянение не связано с произошедшим. По его мнению, это вина пострадавших. Стоя на обочине на месте ДТП, они не установили знаки аварийной остановки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Гулькевичский районный суд признал Сикачева виновным. Его осудили на 10 лет колонии общего режима с лишением водительских прав на 3 года. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму 4 млн рублей.

Гулькевичский район ДТП Суд

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