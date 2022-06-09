В Сочи по дороге на Красную Поляну разбился экскурсионный автобус. В прокуратуре сообщили о 20 пострадавших

9 июня на участке трассы А-149 Адлер — Красная Поляна в ДТП попал автобус с туристами

Пресс-служба Росавтодора 9 июня сообщила о временном закрытии участка трассы А-149 из Адлера в Красную Поляну в горной части курорта из-за ДТП. Авария случилась в тоннеле «Новый Скальный» недалеко от поселка Кепша.

В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что там столкнулись экскурсионный автобус и грузовик. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

По данным ведомства, в автобусе находились 30 туристов (24 взрослых и 6 несовершеннолетних), водитель и экскурсовод. В аварии пострадали 20 человек, в том числе, водитель грузовика. Четверых человек госпитализировали (двое с переломами ног). Несовершеннолетние в аварии не пострадали.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что пострадавших доставили в больницу №8 в поселке Красная Поляна.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.