В Краснодаре после дождя затопило новые подземные переходы. В мэрии пообещали, что в будущем это не повторится

В Краснодаре 15 июня прошел сильный ливень и затопил новые подземные переходы на улице Московской. Чиновники сказали, что все дело в насосах, их купили, но еще не установили

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко написал в своем телеграм-канале, что после дождя в Краснодаре начали поступать жалобы на затопленные пешеходные переходы через улицы Петра Метальникова и Московскую. Их строили вместе с новой трамвайной веткой на улице Московской. Саму ветку уже сдали в эксплуатацию, а пешеходные переходы достраивают. Ливневка на проезжей части на улице Московской, по его словам, справилась с задачей.

Алексеенко уточнил, что вода в подземных пешеходных переходах скопилась из-за того, что там не установлены насосы, предусмотренные проектом.