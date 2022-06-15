В Краснодаре после дождя затопило новые подземные переходы. В мэрии пообещали, что в будущем это не повторится
В Краснодаре 15 июня прошел сильный ливень и затопил новые подземные переходы на улице Московской. Чиновники сказали, что все дело в насосах, их купили, но еще не установили
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко написал в своем телеграм-канале, что после дождя в Краснодаре начали поступать жалобы на затопленные пешеходные переходы через улицы Петра Метальникова и Московскую. Их строили вместе с новой трамвайной веткой на улице Московской. Саму ветку уже сдали в эксплуатацию, а пешеходные переходы достраивают. Ливневка на проезжей части на улице Московской, по его словам, справилась с задачей.
Алексеенко уточнил, что вода в подземных пешеходных переходах скопилась из-за того, что там не установлены насосы, предусмотренные проектом.
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«Они закуплены и поставлены в город, однако еще не смонтированы. Сейчас вода уйдет естественным путем в течение 1-3 часов. А в дальнейшем на постоянной основе с этой работой будет справляться автоматическая система. В данный момент специалисты только приступают к ее установке. Оборудование будет полностью установлено, протестировано и готово к работе до конца июня», — написал мэр.
В администрации города также сообщили, что из-за дождя на улицы Краснодара вышла водооткачивающая техника. На улицу Переходную (это тоннель, который постоянно топит между Дмитриевской дамбой и Вишняковским рынком) для ликвидации возможных подтоплений трамвайных путей и дороги под железнодорожным мостом направили аварийные бригады МЧС и КТТУ.
Ранее Юга.ру писали, что дожди в Краснодарском крае будут идти до конца дня 16 июня. В регионе действует штормовое предупреждение.