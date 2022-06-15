В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупредили о дождях с грозой на Кубани 15 июня

В Краснодаре 15 июня ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27-29 °С.

По краю в отдельных районах ожидается ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. До конца суток действует штормовое предупреждение. Воздух днем прогреется до 25-30 °С.

На Черноморском побережье днем температура воздуха составит 24-29 °С. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредили, что на участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей.