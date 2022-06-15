В краснодарском поселке Березовый начали строить детский сад на 300 мест
Мэрия Краснодара сообщила о начале строительства детсада на улице Малигонова в поселке Березовом. Его планируют достроить в 2023 году
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко рассказал в своем телеграм-канале о строительстве детского сада в Прикубанском округе города. По его словам, на улице Профессора Малигонова в поселке Березовом под Краснодаром к 2023 году построят детский сад на 300 мест. Рабочие уже начали рыть котлован.
Он уточнил, что сейчас в Краснодаре одновременно строят 36 социальных объектов — два учреждения здравоохранения, физкультурно-оздоровительный комплекс, 10 школ и 23 детсада. В этом году планируется начать строительство ещё нескольких социальных объектов.
Подробную информацию о строительстве и проектировании школ и детских садов в Краснодаре можно посмотреть в специальном разделе на сайте мэрии города.
Ранее Юга.ру писали, что 1 июня в Краснодаре открыли три детских сада: на улице Рылеева, 356, а также в поселках Водники и Новознаменском.