В краснодарском поселке Березовый начали строить детский сад на 300 мест

Мэрия Краснодара сообщила о начале строительства детсада на улице Малигонова в поселке Березовом. Его планируют достроить в 2023 году

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко рассказал в своем телеграм-канале о строительстве детского сада в Прикубанском округе города. По его словам, на улице Профессора Малигонова в поселке Березовом под Краснодаром к 2023 году построят детский сад на 300 мест. Рабочие уже начали рыть котлован.

Он уточнил, что сейчас в Краснодаре одновременно строят 36 социальных объектов — два учреждения здравоохранения, физкультурно-оздоровительный комплекс, 10 школ и 23 детсада. В этом году планируется начать строительство ещё нескольких социальных объектов.