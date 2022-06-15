В краснодарском поселке Березовый начали строить детский сад на 300 мест

Краснодарский край

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  • © Скриншот с телеграм-канала t.me/alekseenko_krd
    © Скриншот с телеграм-канала t.me/alekseenko_krd

Мэрия Краснодара сообщила о начале строительства детсада на улице Малигонова в поселке Березовом. Его планируют достроить в 2023 году

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко рассказал в своем телеграм-канале о строительстве детского сада в Прикубанском округе города. По его словам, на улице Профессора Малигонова в поселке Березовом под Краснодаром к 2023 году построят детский сад на 300 мест. Рабочие уже начали рыть котлован.

Он уточнил, что сейчас в Краснодаре одновременно строят 36 социальных объектов — два учреждения здравоохранения, физкультурно-оздоровительный комплекс, 10 школ и 23 детсада. В этом году планируется начать строительство ещё нескольких социальных объектов.

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Подробную информацию о строительстве и проектировании школ и детских садов в Краснодаре можно посмотреть в специальном разделе на сайте мэрии города.

Ранее Юга.ру писали, что 1 июня в Краснодаре открыли три детских сада: на улице Рылеева, 356, а также в поселках Водники и Новознаменском.

Андрей Алексеенко Детские сады Краснодар

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