В Комсомольском районе Краснодара на два дня отключили горячую воду из-за аварии

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Из-за утечки 100 тыс. жителей Комсомольского района Краснодара лишились горячей воды до 16 июня

14 июня в Краснодаре произошла утечка на трубопроводе, питающем горячей водой 100 тыс. жителей Комсомольского микрорайона. Об этом в 17:38 сообщила администрация города. 

Авария связана с разгерметизацией трубы. Специалисты «Краснодартеплоэнерго» готовятся заменить 20-метровый участок трубопровода на 1-ом проезде Заречном от улицы Дежнёва до Радистов. Сначала нужно слить воду из прохудившейся сети и доставить новый отрезок на место. Также для профилактики диагностируют соседние теплосети. 

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  • Розовым цветом выделен участок, на котором заменят трубопровод © Скриншот приложения 2ГИС
    Розовым цветом выделен участок, на котором заменят трубопровод © Скриншот приложения 2ГИС

Работы планируют закончить за двое суток, до этого момента в районе не будет горячей воды. 

Как писали Юга.ру, 14 июня в Краснодаре планово отключили горячую воду на 40 улицах. 

Аварии Водоснабжение Краснодар

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