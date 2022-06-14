В Комсомольском районе Краснодара на два дня отключили горячую воду из-за аварии

Авария связана с разгерметизацией трубы. Специалисты «Краснодартеплоэнерго» готовятся заменить 20-метровый участок трубопровода на 1-ом проезде Заречном от улицы Дежнёва до Радистов. Сначала нужно слить воду из прохудившейся сети и доставить новый отрезок на место. Также для профилактики диагностируют соседние теплосети.

14 июня в Краснодаре произошла утечка на трубопроводе, питающем горячей водой 100 тыс. жителей Комсомольского микрорайона. Об этом в 17:38 сообщила администрация города.

Работы планируют закончить за двое суток, до этого момента в районе не будет горячей воды.

Как писали Юга.ру, 14 июня в Краснодаре планово отключили горячую воду на 40 улицах.