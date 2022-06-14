В Краснодаре на 22 улицах отключили электричество
14 июня из-за аварии жители Прикубанского округа Краснодара остались без электричества
В Краснодаре 14 июня из-за аварии остались без электричества жители 22 улиц Прикубанского округа. Из-за повреждения на линии отключили 32 трансформатора.
Электроэнергии нет в домах по улицам: Алуштинская, Балетная, Белозерная, Бульварная, Геологическая, Есенина, Российская, Пригородная, Норильская, Молодежная, Аральская, Астраханская, Бейсугская, Островная, Раздольная, Палаточная, Ростовское шоссе, Дзержинского, Зоотехническая, Яхонтовая, Пограничная и Спасская.
В ЕДДС Краснодара сообщили, что на месте работает бригада АО «НЭСК-Электросети» «Краснодарэлектросеть». Ориентировочное время восстановления сети займет 4-5 часов.
Напомним, с 13 по 17 июня в Краснодаре проходят плановые отключения электричества. Они запланированы с 9:00 до 17:00. Также в городе продолжаются отключения горячей воды.