В Краснодаре на 22 улицах отключили электричество

В Краснодаре 14 июня из-за аварии остались без электричества жители 22 улиц Прикубанского округа. Из-за повреждения на линии отключили 32 трансформатора.

Электроэнергии нет в домах по улицам: Алуштинская, Балетная, Белозерная, Бульварная, Геологическая, Есенина, Российская, Пригородная, Норильская, Молодежная, Аральская, Астраханская, Бейсугская, Островная, Раздольная, Палаточная, Ростовское шоссе, Дзержинского, Зоотехническая, Яхонтовая, Пограничная и Спасская.

В ЕДДС Краснодара сообщили, что на месте работает бригада АО «НЭСК-Электросети» «Краснодарэлектросеть». Ориентировочное время восстановления сети займет 4-5 часов.