Под Анапой отдыхающие помогли ослабевшему дельфину

Днем 13 июня отдыхающие на пляже в Веселовке заметили пострадавшего дельфина. В телеграм-канале «Анапское Черноморье» написали, что люди обратились за помощью в дельфинарий и заповедник, но им везде отказали.

Тогда неравнодушные решили позвонить в службу спасения дельфинов «Дельфа». Специалисты объяснили, как правильно помочь животному и рассказали план действий. В течение пяти часов отдыхающие укрывали дельфина от солнца, а затем он уплыл.

«В заповеднике сказали, что служб, помогающим дельфинам, нет вообще. И что он — в «Красной книге», и если его поймать, то можно получить уголовное дело. Звонили даже в 112, но там сказали, что если от дельфина никто не пострадал — они ничем не смогут помочь», — написали в телеграме.