Под Анапой отдыхающие помогли ослабевшему дельфину
На пляже Веселовки 13 июня люди помогли дельфину
Днем 13 июня отдыхающие на пляже в Веселовке заметили пострадавшего дельфина. В телеграм-канале «Анапское Черноморье» написали, что люди обратились за помощью в дельфинарий и заповедник, но им везде отказали.
Тогда неравнодушные решили позвонить в службу спасения дельфинов «Дельфа». Специалисты объяснили, как правильно помочь животному и рассказали план действий. В течение пяти часов отдыхающие укрывали дельфина от солнца, а затем он уплыл.
«В заповеднике сказали, что служб, помогающим дельфинам, нет вообще. И что он — в «Красной книге», и если его поймать, то можно получить уголовное дело. Звонили даже в 112, но там сказали, что если от дельфина никто не пострадал — они ничем не смогут помочь», — написали в телеграме.
В «Дельфе» рассказали, что звонок действительно поступал и людям объяснили, как помочь дельфину. Также там отметили, что в таких случаях нужно обращаться к специалистам и не стоит самостоятельно давать животному медикаменты.
Как писали Юга.ру, за апрель-май в Черном море погибли более 250 дельфинов. Точная причина массовой гибели млекопитающих не установлена. Журналистка Юга.ру побывала в поселке Большой Утриш и наблюдала за спасением дельфина. Почитать материал можно здесь.