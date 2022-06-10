На следующей неделе краснодарцев снова ждут плановые отключения электричества

В Краснодаре с 13 по 15 мая проведут плановые отключения электроэнергии. Рассказываем, кто останется без света

Напомним, весь июнь в Краснодаре из-за ремонта идут плановые отключения электричества. Работы проводит «Краснодарэнергосеть».

Следующие отключения запланированы на 13-17 июня.С 9:00 до 17:00 без света останутся различные объекты инфраструктуры, соцучреждения, магазины. Вот кого это затронет:

13 июня — улицы Рашпилевская, Красная, 70 лет октября, Думенко, Красных Партизан. Полный список с номерами домов есть по ссылке;

14 июня — улицы Северская, Брянская, Гаврилова, Морская, Рашпилевская, Бершанской, Красных Партизан, 40-летия Победы, Восточно-Кругликовская, 1 мая, Новокузнечная, 1 Гвардейская, Ейское шоссе, поселок Березовый. Полный список есть здесь;

15 июня — улицы Северная, Брянская, Тургнева, Гаврилова, Морская, Есенина, Евдокимовская, Измаильская, Ратной Славы, Садовая, Новокузнечная, Комарова. Список со всеми адресами можно посмотреть здесь.

16 июня — улицы Северная, Головатого, Фрунзе, Калинина, Калининградская, Чкалова, Игнатова, Горького, Гагарина, Павлова, Ким, Ставропольская. Полный список здесь.

17 июня — улицы Береговая, Красноармейская, Солнечная, Затонная, Ставропольская, переулки Дорожный и Безназванный. Список можно посмотреть здесь.

Как писали Юга.ру, ранее электричество отключали в городе 8-10 июня. Также некоторые районы города попали под плановое отключение в мае.