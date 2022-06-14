На пляже в Сочи отдыхающие нашли труп мужчины
На пляже в Сочи море вынесло на берег труп человека
О случившемся стало известно 13 июня из соцсетей. На одном из пляжей Сочи море вынесло на берег труп мужчины. На видео, опубликованном в телеграм-канале «ЧП Сочи», девушка говорит, что сначало тело плавало в воде около часа.
На место происшествия вызвали полицию. Спасатели пляжа на лодке выловили тело и передали следователям.
В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что погибшим оказался 49-летний мужчина. Территориальное ведомство проводит доследственную проверку. По ее окончании примут процессуальное решение.
Как писали Юга.ру, в начале июня на пляже Анапы умерла пожилая женщина. По предварительным данным, у нее случился сердечный приступ.
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