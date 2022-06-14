На пляже в Сочи отдыхающие нашли труп мужчины

На пляже в Сочи море вынесло на берег труп человека

О случившемся стало известно 13 июня из соцсетей. На одном из пляжей Сочи море вынесло на берег труп мужчины. На видео, опубликованном в телеграм-канале «ЧП Сочи», девушка говорит, что сначало тело плавало в воде около часа.