На пляже в Сочи отдыхающие нашли труп мужчины

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На пляже в Сочи море вынесло на берег труп человека

О случившемся стало известно 13 июня из соцсетей. На одном из пляжей Сочи море вынесло на берег труп мужчины. На видео, опубликованном в телеграм-канале «ЧП Сочи», девушка говорит, что сначало тело плавало в воде около часа.

На место происшествия вызвали полицию. Спасатели пляжа на лодке выловили тело и передали следователям. 

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что погибшим оказался 49-летний мужчина. Территориальное ведомство проводит доследственную проверку. По ее окончании примут процессуальное решение.

Как писали Юга.ру, в начале июня на пляже Анапы умерла пожилая женщина. По предварительным данным, у нее случился сердечный приступ.

Следственный комитет смерть Сочи Черное море

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