Макару из Краснодара нужно более 200 тыс. рублей на лечение. Вы можете помочь
У полуторагодовалого мальчика ДЦП, Русфонд открыл сбор на реабилитацию в московском Институте медтехнологий
В первые дни жизни Макара врачи предлагали маме отказаться от ребёнка. Роды затянулись на двое суток, когда малыш появился на свет, он не задышал.
Целый месяц мальчик провёл в реанимации. Там у него начались судорожные приступы, которые с трудом купировали лекарствами. Макару поставили диагноз ДЦП.
Сейчас Макару 1,5 года. Он умеет переворачиваться, держать в руках игрушки, сидеть, если есть поддержка, и, что особенно радует маму, улыбаться.
Врачи говорят, что главная цель теперь — научиться держать голову. Тогда реабилитация пойдёт быстрее. Помочь ребёнку могут в московском Институте медтехнологий.
Оплатить лечение Анастасия, которая в одиночку воспитывает сына, не в силах. Стоимость курса — 201 070 рублей.
Как помочь Макару?
— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;
— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Макар Божко)
— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Макар Божко);
— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Макар Божко;
— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney (В выпадающемсписке выберите Макар Божко);
— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.