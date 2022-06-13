Макару из Краснодара нужно более 200 тыс. рублей на лечение. Вы можете помочь

У полуторагодовалого мальчика ДЦП, Русфонд открыл сбор на реабилитацию в московском Институте медтехнологий

В первые дни жизни Макара врачи предлагали маме отказаться от ребёнка. Роды затянулись на двое суток, когда малыш появился на свет, он не задышал.

Целый месяц мальчик провёл в реанимации. Там у него начались судорожные приступы, которые с трудом купировали лекарствами. Макару поставили диагноз ДЦП.

Сейчас Макару 1,5 года. Он умеет переворачиваться, держать в руках игрушки, сидеть, если есть поддержка, и, что особенно радует маму, улыбаться.

Врачи говорят, что главная цель теперь — научиться держать голову. Тогда реабилитация пойдёт быстрее. Помочь ребёнку могут в московском Институте медтехнологий.

Оплатить лечение Анастасия, которая в одиночку воспитывает сына, не в силах. Стоимость курса — 201 070 рублей.